سوق اهراس.. اصابة 3 أشخاص في حادث مرور ببلدية المراهنة

أصيب 3 أشخاص، اليوم السبت، في حادث مرور بالمكان المسمى ط/و رقم 81 ببلدية المراهنة بولاية سوق اهراس.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت الوحدة الثانوية المراهنة، اليوم، على الساعة 15سا35د بالمكان المسمى ط/ و رقم 81 بلدية المراهنة من اجل حادث مرور اصطدام سيارة من نوع بيجو 505 بعمود كهربائي.

وخلف الحادث 3 ضحايا من جنس ذكر، الاولى كسر في الرجل اليسرى 19 سنة، والثانية اصابة في الكتف الايسر 20 سنة.

والثالثة اصابة في الصدر 18 سنة، ليتم اسعافهم ثم نقلهم الى مستشفى المراهنة،مع تسجيل خسائر في السيارة.