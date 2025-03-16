سوق اهراس: الإطاحة بشبكة تسرق الكوابل النحاسية للسكك الحديدية

تمكنت قوات الشرطة القضائية بالأمن الحضري التاسع بأمن سوق أهراس، من توقيف شخصين. ينشطان ضمن شبكة إجرامية منظمة تمتهن الإضرار بالإقتصاد الوطني. من خلال تخريب و سرقة الكوابل النحاسية لخط السكة الحديدية.

عملية توقيف المشتبه فيهم كانت بناءا لعمليات بحث وتحري أفضت عن تحديد هوية المشتبه فيهما. ونشاطهما في مجال تخريب الممتلكات العمومية “كوابل نحاسية خام” لخط السكك الحديدية للقطار الدولي الرابط بين الجزائر وتونس. وهذا على مستوى أحد المناطق الجبلية الواقعة بقطاع إختصاص الأمن الحضري التاسع.

العملية كللت بتوقيف المشتبه فيهما متلبسان بجرمها وفي ساعة متأخرة من الليل يقومان بقطع كوابل النحاس بتجهيزات خاصة وتفصيلها لقطع مع الإستعانة بمركبة سياحية ملك لأحد المشتبه فيهما لتسهيل عملية هروبهما و نقل الكوابل ، ليتم حجز 02 قنطار من النحاس الخام على شكل قطع مجزأة لحوالي 01 متر للقطعة ، كانت مهيأة للتهريب والبيع

بإستكمال جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيهما، أحيلا بموجبه امام نيابة محكمة سوق أهراس أين صدر في حقهم أمر إيداع.