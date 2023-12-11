سوق اهراس: الإطاحة بمروجي المهلوسات وحجز 5800 قرص

تمكنت مصالح الأمن بولاية سوق اهراس من حجز قرابة 6000 قرص مهلوس في عمليتين متفرقتين.

وفي العملية الأولى، تمكن قوات الشرطة بفرقة مكافحة الإتجار الغير مشروع بالمخدرات بأمن سوق أهراس. من توقيف نشاط شبكة إجرامية تتاجر بالمؤثرات العقلية متكونة من ثلاثة أشخاص في عقدهم الثاني من العمر. كما تم حجز كمية قدرت بـ 3400 قرص.

عملية توقيف المشتبه فيهم كانت بناءا لعمليات بحث وتحري. أين تم التوصل لهوية المشتبه فيهم ونشاطهم في مجال المؤثرات العقلية. ليتم توقيفهم بعد ضبط خطة عملياتية محكمة وهم بصدد عقد صفقة لبيع وبحوزتهم الكمية السالفة الذكر. على إثر ذلك تم تحويل جميع الأطراف إلى مقر الفرقة.

كما تم بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيهم أحيلوا بموجبهم أمام النيابة المختصة أين صدر في حقهم أمر إيداع .

وفي عملية ثانية، تمكن قوات الشرطة بفرقة البحث والتدخل بأمن سوق أهراس من حجز 2400 قرص مؤثر عقلي. مع توقيف نشاط شبكة إجرامية متكونة من ثلاثة أشخاص في عقدهم الثاني والثالث من العمر .

عملية توقيف المشتبه فيهم كانت بناءا لعمليات بحث وتحري أفضت إلى تحديد نشاط المشتبه فيهم في مجال المتاجرة بالمؤثرات العقلية وتحديد هوياتهم. ليتم ضبط خطة عملياتية محكمة أفضت إلى توقيفهم.

بإستكمال جميع الإجراءات القانونية ، تم إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيهم عن جرم المتاجرة في المؤثرات العقلية. في إطار شبكة إجرامية منظمة أحيلوا بموجبهم أمام النيابة المختصة أين صدر في حقهم أمر إيداع.