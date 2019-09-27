سوق اهراس: انطلاق المرحلة الثانية من القافلة الصحية المشتركة الجزائرية التونسية

تحتضن بلدية الحدادة، بولاية سوق أهراس، اليوم وغدا، المرحلة الثانية من القافلة الصحية المشتركة الجزائرية التونسية.

يأتي هذا في إطار تنفيذ نشاطات التعاون العسكري الجزائري-التونسي في مجال الصحة العسكرية

وقد تم احتضان المرحلة الأولى بمنطقة ساقية سيدي يوسف بالتراب التونسي يومي 21 و 22 سبتمبر 2019.

وشهدت المرحلة الثانية، نشر فروع طبية من الممارسين الطبيين من مختلف هياكل مصالح الصحة العسكرية بالناحية العسكرية الخامسة ونظرائهم التونسيين.

كما سمحت بالتكفل بالسكان المدنيين من حيث الفحوصات، والكشف بالأشعة والتحاليل المخبرية، وتخللتها حملة للوقاية والتحسيس حول الأمراض السرطانية .

هذه القافلة الصحية المشتركة الجزائرية التونسية، تنظم للمرة الثالثة على التوالي، بعد النجاح الذي حققته القوافل المنظمة سنتي 2017 و2018.

وتهدف القافلة إلى تطوير التعاون الثنائي بين مصالح الصحة العسكرية للبلدين، والاستجابة لطلب سكان المناطق الحدودية بين الجزائر وتونس.