سوق اهراس: توقيف شخص وحجز 2700 قارورة خمر بسدراتة

نجحت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة سدراتة بولاية سوق اهراس، في توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، يقطن بأحد أحياء سدراتة، ودلك لتورطه في حيازة وبيع مشروبات كحولية داخل منزله بطريقة غير شرعية.

و حسب المعلومات المتوفرة لـ”النهار”، فان عملية توقيف الشخص وحجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية و التي قدرت بـ 2700 وحدة جاءت اثر ورود معلومات دقيقة وصلت لعناصر الشرطة، مفادها وجود شخص يقوم ببيع مشروبات كحولية بطريقة غير شرعية داخل منزله ، استدعى الامر تدخل عناصر الشرطة، و بإذن نيابي تمت مداهمة المكان والعثور على الكمية السالفة الذكر.

من جهتها تم حجز المشروبات الكحولية وتحويل المعني على التحقيق، وتحرير محضر سماع في حقه لغرض تقديمه امام الجهات القضائية المختصة اقليما، للنظر في التهم الموجهة إليه.