سوق اهراس.. توقيف 6 أشخاص واسترجاع اكثر من 8 مليون دينار جزائري

تمكنت قوات الشرطة بفرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالتنسيق مع فرقة البحث والتدخل ( BRI ) بأمن سوق أهراس، من توقيف نشاط جمعية أشرار متكونة من 6 أشخاص قاموا بسرقة مبلغ مالي معتبر من محل تجاري وسط مدينة سوق أهراس.

وأسفرت عمليات البحث والتحري في القضية أسفرت عن تحديد هوية الفاعلين الرئيسين اللذان يشتغلان بذات المحل، أين قاما عند نهاية دوامهما بإدخال شريك لهما وسط المحل التجاري ليقوم بعملية سرقة الخزانة الحديدية المتواجدة بداخله.

وبعد إفادته بكافة المعطيات، ليقوم بفعلته والخروج من المحل وإغلاقة مع الفرار نحو وجهة مجهولة بتعميق التحريات في القضية تم التوصل لهوية بقية الأطراف وتوقيفهم مع إسترجاع مبلغ مالي قدر بـ 8.297.000 دينار جزائري ومبلغ ملي من العملة التونسية قدر بـ 3680 دينار تونسي.

وبإستكمال جميع الإجراءات القانونية ، تم إنجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيهم عن جرم جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة المقترنة بظروف التعدد والليل وإستعمال مفاتيح مصطنعة و الإخفاء ، قدموا بموجبه أمام نيابة محكمة سوق أهراس.