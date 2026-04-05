سوق اهراس: حجز 10 قناطير من الكوابل النحاسية مسروقة من مؤسسة عمومية

تمكنت قوات الشرطة القضائية بالأمن الحضري التاسع بأمن سوق أهراس بالتنسيق مع فرقة البحث والتدخل من حجز 10 قناطير من كوابل النحاس. خاصة بشركة اتصالات الجزائر والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مع توقيف مشتبه فيه.

العملية جاءت إثر عمليات بحث وتحري في إطار التصدي لظاهرة سرقة الكوابل النحاسية. ليتم استغلال معلومات مفاهدها قيام شخص بسرقة كمية من الكوابل وبصدد نقلها بإستعمال وسيلة نقل. ليتم مباشرة عمليات شرطية ميدانية أفضت عن توقيف مركبة يقودها شخص.

حيث وبتفتيشها عثر بخلفيتها على كمية كبيرة من الكوابل النحاسية على شكل حزم. قدر وزنها الإجمالي بـ 10 قنطار ليتم توقيف المشتبه فيه وتحويله لمقر المصلحة.

بإستكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة محكمة سوق أهراس بموجب ملف جزائي. أين صدر في حقه أمر إيداع.

