سوق اهراس.. سكنات هشة تتعرض لأضرار بليغة جراء تساقط حبات البرد ببلدية الزوابي

تسببت الأمطار الرعدية الغزيرة المصحوبة بالتساقط الكثيف لحبات البرد، في إلحاق الضرر البالغ بأسقف المنازل الهشة في بلدية الزوابي بولاية سوق أهراس.

وعرفت ولاية سوق اهراس خلال الـ 24 ساعة الماضية اضطرابا جويا يعد الأسوأ من نوعه .

يطالب سكان حي الشهيد رواق السعيد السلطات العمومية بالتدخل لتحسين أوضاعهم الإجتماعية والتخفيف من معاناتهم التي تتفاقم كلما تدهورت الظروف المناخية.

تقع المنطقة على ضفاف واد الشارف الذي سبق وأن التهم غريقين بسبب السيول الجارفة آخرهما المواطن يوسف 44 سنة الذي عثر على جثته مساء يوم الخميس بعد يومين كاملين من فقدانه فيما غرق الطفل ساجد بذات الوادي عام 2017 وعثر على جثته آنذاك بعد 10 ايام من البحث .