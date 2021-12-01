سوق اهراس: وفاة شخصين إختناقا بالغاز

لقي شخصين مصرعهما اليوم الأربعاء، إختناقا بعد استنشاقهما لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من الفرن بولاية سوق اهراس

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار أونلاين”، فإن الحادثة وقعت صبيحة اليوم الأربعاء، بحي 400 مسكن بسوق اهراس. حيث تدخلت وحدات الحماية المدنية فور تلقي الإتصال في حدود الساعة 13:29.

وقد تم العثور على الشخصين المتوفيين بعد إختناقهما بغاز البوتان المنبعث من فرن داخل مرآب.

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لقي 5 أشخاص مصرعهم، ينحدرون من عائلة واحدة، إختناقا بالغاز، اليوم الإثنين، بولاية خنشلة.

وتم العثور مساء اليوم الإثنين، حوالي الساعة الثالثة والنصف مساء، على جثث 5 أشخاص داخل منزل في خنشلة.

وينحدر الضحايا والذين ينتمون إلى عائلة واحدة، من مدينة قايس، في ولاية خنشلة.

ولقي الضحايا الخمس، حتفهم، جراء اختناقهم بالغاز المنبعث من المدفأة.

ويتعلق الأمر بـالأب والذي يبلغ من العمر 51 سنة، والأم “41 سنة”، وكذا 3 أطفال منهم طفلين 09 و15 سنة، وشابة تبلغ من العمر 18.