سوق جواري في كل دائرة عبر الجمهورية

أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، السبت، بالعاصمة، أن قطاعه برمج انشاء أسواق جوارية في كل دائرة من دوائر الجمهورية، وهذا خلال شهر رمضان المبارك.

وقال زيتوني في كلمة له خلال إشرافه على أشغال اللقاء الوطني لإطارات وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. إنّ كثرة الأسواق الجوارية لا تفي بالغرض إن لم تكن معبأة بالمنتوجات التي يحتاجها ويستهلكها المواطن. ولم تكن تتوفر على عرض مباشر من المنتج إلى المستهلك، وهذا لكسر الحواجز والشبكات والوساطات الموجودة بين المنتج والمستهلك.

كما أشار الوزير، أنه يتطلع أن تكون المشاركة في الأسواق جوارية التي تم برمجتها “قوية”، وذلك ما تطلع إليه السلطات العمومية. من خلال تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتموين السوق الوطنية تحضيراً لشهر رمضان 2025 يضيف الوزير.

وفي سياق حديثه، أكّد زيتوني أن الوزير الأول يحرص شخصياً على ضمان لتنظيم منتظم ومتوازن لمختلف الأسواق الوطنية بالمنتوجات الغذائية والفلاحية التي تشهد إقبالا متزايدا خلال الشهر الفضيل.

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