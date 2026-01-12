سوق ” شاندني شوك”.. النهار تزور أشهر وأقدم أسواق دلهي الهندية

- محلات الماكولات الهندية قبلة السياح و” الساري” الرقم واحد في المبيعات

كانت الساعة تشير إلى التاسعة صباحا عندما توقفت بنا الحافلة بالقرب من مسجد جامع بدلهي وليس ببعيد عن هذا المعلم التاريخي ومشيا على الأقدام لبعض الأمتار دخلنا واحد من أشهر وأقدم أسواق دلهي القديمة وهو سوق ” شاندني شوك” ، ومنذ الساعات الأولى للصباح حركية كبيرة ونشطة يعرفها هذا السوق أين وجدنا الباعة قد فتحوا محلاتهم الصغيرة منها والكبيرة وحتى محلات بيع الاكلات قد بدأت بطهي الوجبات الهندية التقليدية وحتى الحلويات.

– ” الساري الهندي” والمجوهرات قبلة السياح بسوق ” شاندني شوك”

ونحن نتجول في أزقة السوق حتى صادفنا مجموعة من السياح الأجانب رفقة مرشد سياحي هندي أمام محلات بيع المجوهرات حيث أكد لنا أحد السياح بأن المجوهرات جميلة وثمنها ليس باهضا ويريد شراء خاتم كهدية، وليس ببعيد عن هذا الشارع تشهد مختلف محلات بيع الملابس التقليدية الهندية ك” الساري” اقبالا واسعا سواء من قبل الهنديين وحتى السياح الأجانب وهو ما اكده لنا ” ارافيند” صاحب محل لبيع الألبسة التقليدية الهندية بسوق شاندني شوك الذي قال بأن الساري الهندي هو الرقم واحد في عدد المبيعات سواء من قبل الهنديين المقبلين على الزواج أو حتى السياح الأجانب الذين يعجبون بطريقة خياطته والوانه الجميلة وسعره في السوق أقل مقارنة ببعض المحلات في العاصمة دلهي.

– مأكولات هندية تقليدية.. بصمة سوق شاندني شوك

واصلنا المشي في أزقة السوق الذي يعج بالباعة والمتسوقين من داخل الهند ومن كل دول العالم يتجولون أحيانا بعربات واخرون مشيا على الأقدام حتى شممنا رائحة قلي وطعام واصلنا السير إلى ان دخلنا إلى أحد الازقة المعروفة ببيع الماكولات التقليدية الهندية المعروفة بالتوابل الحارة وهنا الكل منهمك بتحضير الوجبات للزبائن كون الطلب بدأ يكثر مع مرور الوقت، ” لكل اكلة مذاقها الخاص” .. يقول ” تانماي” وهو يرد علينا مبتمسا ومؤكدا أن السياح الأجانب يمرون كثيرا من هذه الأزقة المعروفة بتقديم الوجبات الهندية ويأخذون صورا لكل ما نطبخه ومن أكلات، من بينها الفطائر التي يكثر عليها الطلب وحتى الحلويات، وعلى جنبات السوق تجب عربات متنقلة لبيع الفواكه و المكسرات حيث كشف لنا المرشد السياحي ” برانس أمي” بأن هذا السوق يعتبر مصدر دخل للعديد من العائلات الهندية و يعتبر السوق القلب النابض للعاصمة دلهي.

– شاب جزائري يتجول في سوق شاندني شوك

ونحن نسير بين ازقة السوق حتى صادفنا شابا جزائريا من ولاية سطيف حيث كان سعيدا عندما التقانا ، اسلام 30 سنة تاجر من سطيف جاء في مهمة عمل مع تجار هنديين في مجال قطع غيار السيارات قال لنا ” هي المرة الأولى التي ازور فيها الهند, جئت إلى دلهي من أجل ربط علاقات مع متعاملين اقتصاديين في مجال قطع غيار السيارات ومن غير المعقول أن أصل إلى دلهي دون زيارة سوق شاندني شوك المعروف ” وعن الأشياء التي اشتراها رد ” اشتريت العديد من الهدايا هنا في السوق من توابل واكسسوارات وحتى الساري اشتريته من هذا السوق “.