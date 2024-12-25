سوق للمواشي بـ 3 أطراف.. مسجلين عبر منصة رقمية

تطرق المجتمعون في اللقاء الثاني للجنة إعادة تربية رؤوس الماشية وإنتاج اللحوم، التي نادى إليها رئيس الجمهورية خلال الذكرى الخميس لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين. إلى جلّ المشاكل التي يعاني منها الموال، مع التركيز على إعادة هيكلة الشعبة وحل مشكلة الأعلاف وتحسين الصحة البيطرية. مع العمل على وضع حد لجلّ العراقيل التي حالت دون تحسين وتطوير هذه الشعبة.

وحسب ما كشفه نائب الفدرالية الوطنية لمربي المواشي بلقاسم مزروع. الذي حضر أشغال اللقاء المنعقد بمقر الغرفة الوطنية للفلاحة.

فقد أكد المجتمعون على أهمية تنظيم الشعبة لتكون ثلاثية الأطراف تشمل “المنتج، المحوّل والبائع”. والعمل على تسجيل هؤلاء الأطراف عبر منصة رقمية مقابل ضمان وفرة الأدوية الفعالة والأعلاف. وكذا إعادة بعث مركز التلقيح الاصطناعي.

وحضر اللقاء، إلى جانب ممثلي الفدرالية، ممثلون عن وزارات الفلاحة والتنمية الريفية، التجارة، المالية والداخلية والجماعات المحلية، وكذا الاتحاد الوطني للفلاحين.