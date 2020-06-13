“سوق موبوء”جديد.. والصين تعلن حالة الطوارئ

أكدت السلطات الصينية، اليوم السبت، بأن سوقا في منطقة “فنغتاي” بالعاصمة “بكين” بات بؤرة لتفشي وباء “كورونا” بعد تسجيل 45 حالة مؤكدة.

وأعلنت السلطات بأن المنطقة ستوضع في حالة طوارئ بعد إجراء اختبارات شملت 517 شخص، بيّنت ثبوت إصابة 45 شخصا بالفيروس داخل سوق “شينفادي”.

مضيفة بأنه سيتم تعليق كل النشاطات بما فيها الرياضية والسياحية بين الأقاليم، خاصة بعد ثبوت إصابة 6 أشخاص من قبل بالفيروس في العاصمة “بكين” كانوا قد زاروا السوق.

وتم إغلاق سوق “شينفادي” بعد العثور على فيروس “كورونا” على لوح لتقطيع سمك السلمون المستورد في إطار متابعة الوضع الوبائي في البلاد.

للإشارة، فإن الصين ذكرت من قبل أنها رصدت 11 حالة مؤكة بالفيروس، بينها 6 حالات مؤكدة سجلت في العاصمة و 5 حالات لم تظهر عليها الأعراض.

معين تيت