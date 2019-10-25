سوق هراس: تصدير أكثر من 283طن من الوقود لتونس عبر الحدادة وأولاد مومن

أحصت المصلحة الجهوية لشرطة الحدود بسوق أهراس 20 الف و300 حركة عبور للأجانب من 1 إلى 15 أكتوبر 2019.

وحسي ذات المصدر، فقد 10216 حركة دخول 10084 حركة خروج ، وهذا بمركزي العبور الحدادة وأولاد مؤمن.

وتم تسجيل 30073 حركة عبور للمواطنين الجزائريين، تمثلت في 15151 حركة دخول و 14922 حركة خروج، عبر الحدادة وأولاد مؤمن.

وفيما يتعلق بحركة عبور المركبات الوطنية، سجلت ذات المصلحة 2487 حركة عبور منها [1293 حركة دخول، 1194 حركة خروج.

وتم تسجيل 11954 حركة عبور للمركبات الأجنبية منها [6002 حركة دخول و 5952 حركة خروج] عبر نفس مركزي المراقبة البرية.

أما بالنسبة لحركة البضائع عبر مركز العبور الحدادةّ، تم استيراد ما يعادل 896 طن و 800 كلغ.

أما بالنسبة للبضائع المصدرة، تم تصدير 283 طن و920 كلغ وقود، وتسجيل 531 طن و 871 كلغ بضائع مختلفة.

فيما سجلت ذات المصلحة أربعة حالات لوطنيين مرجعين من قبل شرطة الحدود الجزائرية.

بينما تم تسجيل أربعة حالات لوطنيين مرجعين من قبل شرطة الحدود التونسية .