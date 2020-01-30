سوق هراس: توقيف 13 شخصا بينهم موظفون باتصالات الجزائر لتزوير فاتورة وصلات النحاس

تمكنت الفرقة الإقتصادية والمالية، لأمن سوق أهراس، من توقيف 13 شخصا، لتبديد أموال عمومية والتزوير وإستعمال المزور في وثائق إدارية.

يأتي هذا بناء على معلومات واردة لعناصر الفرقة، مفادها وجود نقص في كميات الكوابل النحاسية الموجودة بالمخزن الولائي لاتصالات الجزائر.

وعثر على وصولات لها، فاقت قيمتها المالية ملياري سنتيم، حيث تم تحديد هوية مجموعة من الموظفين المتواطئين مع رؤساء مصالح.

وكان هؤلاء يعملون بذات المديرية، حيث يقومون بمخالفة القوانين والتنظيمات والتستر عن هذا الخلل والعجز المالي في تزوير المحررات الرسمية.

وتم إنجاز ملف قضائي للموقوفين عن جنحة الغش بالحسابات، تزوير وثائق إدارية واستعمالها، إساءة استغلال الوظيفة، عرقلة التحقيق، إختلاس أموال.

وقدم المتهمون أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس، حيث أحالهم على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى.

وقد صدر أمر إيداع بالحبس لمتهمين اثنين، بينما وضع 11 مشتبه فيه تحت الرقابة القضائية.