سوق هراس: توقيف 13 شخصا في شجار جماعي بينهم شخصين للاعتداء على الشرطة

أوقف عناصر الأمن الوطني بسوق اهراس، اليوم الخميس، 13 شخصا في شجار جماعي بينهم شخصين، بشماريخ نارية، للاعتداء على الشرطة.

يأتي هذا على إثر نداء، مفاده وقوع شجار بالطريق العام بالأسلحة البيضاء، حيث تنقلت الشرطة، وتبين وجود أعمال إخلال بالنظام العام.

وتم تحطيم بعض ممتلكات الغير، مع تبادل مجوعة من الشباب الرشق بالحجارة، وحملهم أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع والأحجام.

ومن بين أطراف الشجار، كان هناك شخصين بحوزتهما شماريخ نارية يستعملانها في الإعداء على قوات الشرطة .

وقد تدخل عناصر الشرطة القضائية لفك الشجار، حيث أبدى أطرافه مقاومة عنيفة، وحاولوا الفرار، إلا أن الشرطة طوقت المكان.

وتم توقيف 13شخصا، وحجز أسلحة بيضاء، بينها ثلاثة سكاكين كبيرة الحجم، عصا خشبية كبيرة الحجم، سلسلة حديدية، سكين متوسط الحجم.

وقد تم تحويل الموقوفين من طرف عناصر الشرطة، إلى مقر الأمن الحضري الثاني.

وبإستكمال جميع الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيهم، عن جرم المشاجرة في الطريق العام بالأسلحة البيضاء والإخلال بالنظام العام والتحطيم العمدي لملك الغير.

وقدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس، الذي أحالهم على جلسة المثول الفوري، حيث صدر في حقهم أحكام قضائية وغرامة مالية.