سوق أهراس.. الحبس المؤقت لشخص قام بذبح وبيع لحوم النعجة بطريقة غير شرعية

أصدرت نيابة الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس بيانا بخصوص قيام شخص ببيع لحوم النعجة بطريقة غير شرعية.

وأوضحت محكمة سوق أهراس في بيانها أن حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات إلى مصالح أمن ولاية سوق أهراس تفيد قيام شخص ببيع اللحوم بطريقة غير شرعية.

وعلى إثر ذلك واستغلالاً لهذه المعلومات عاينت المصالح المذكورة بمرأب ذلك الشخص كمية معتبرة من اللحوم الفاسدة لأغنام من جنس أنثى تقدر بـ 1029 كلغ.

كما عاينت أن هذه الأغنام ذبحت بطريقة غير شرعية داخل ذات المرأب مع وضع عليها ختم بيطري مزور لإيهام المستهلك بأنه قد تم ذبحها بطريقة شرعية.

ليتم توقيف المشتبه فيه وهو المدعو (م.م) وتقديمه اليوم أمام النيابة وإحالته على محكمة الجنح بناءً على إجراءات المثول الفوري على أساس جنح المضاربة غير المشروعة، وضع للبيع مواد صالحة لتغذية الإنسان فاسدة والذبح غير الشرعي.

وقد أمرت المحكمة بتأجيل القضية لجلسة 29 أفريل 2025 مع الأمر بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت.