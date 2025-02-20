سوق أهراس: حجز كمية معتبرة من اللحوم الفاسدة 

قامت مصالح حماية المستهلك وقمع الغش بخرجة ميدانية رفقة مصالح الدرك الوطني، تتعلق بمراقبة قطاع اللحوم الحمراء والبيضاء، للتأكد من مسارها على مستوى بلدية سوق أهراس.

وخلال هذه الخرجة، تمت مراقبة المتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون في هذا المجال.

وأسفرت الخرجة عن حجز كميات معتبرة من اللحوم الحمراء قدرت بـ 20 كلغ. وكذا كمية من مادة اللحوم البيضاء قدرت بـ 475,5 كلغ في شاحنة من دون مبرد. ولا يحوز على الاعتماد الصحي، ويمارس هذا النشاط دون القيد في السجل التجاري. وبعد المعاينة العينية من طرف الطبيب البيطري الذي أثبت أنها صالحة للاستهلاك البشري. تمت إعادة توجيهها إلى مصلحة ذات منفعة عامة.

وبالموازاة مع ذلك، تم استدعاء المخالف لاتخاذ الإجراءات المعمول بها في التشريع والتنظيم الساري المفعول.