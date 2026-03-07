سوق أهراس.. حجز  أزيد من قنطارين من الدجاج منتهي الصلاحية

تمكنت مصالح حماية المستهلك ببلدية سوق أهراس من حجز كميات معتبرة من الدجاج المنتهي الصلاحية.

وحسب بيان للمصالح ذاتها الكمية المحجوزة قدرت بـ بقنطارين و 60كغ .

وبعد المعاينة العينية من طرف الطبيب البيطري الذي اثبت انها غير صالحة للاستهلاك البيطري و التي تؤدي الي تسممات مما تشكل خطر علي صحة المستهلك.

على اثر ذلك تم استدعاء المخالف من اجل اتخاذ الاجرءات القانونية ضده.

وجاءت هذه العملية طبقا للتعليمات الخاصة بتكثيف الرقابة بخصوص شهر رمضان.