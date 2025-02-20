سوق أهراس: الأمن يقوم بحملة للقضاء على التجار الفوضويين

قامت شرطة الأمن الحضري الأول بأمن سوق أهراس، صبيحة اليوم، بحملة تطهير واسعة النطاق وسط المدينة، بالتنسيق مع كتيبة التدخل السريع، وبإشراك مصالح بلدية سوق أهراس.

الحملة شملت وسط مدينة سوق أهراس والسوق الجوارية للخضر والفواكه ورتي عبد الرحمن، وكللت بـ:

تحرير الأرصفة والطرقات، وكذا القضاء على التجارة والتجار الفوضويين المحتلين للطرقات. مع إجراء عمليات حجز وتحويل للمخالفين.

كما شملت هذه الحملة التدخل من أجل القضاء على الركن العشوائي للمركبات والدراجات النارية وسط المدينة. مع تحويل عدد منها للمحشر البلدي. إضافة إلى تسهيل حركة المرور.

وستستمر حملة التطهير بشكل يومي وفجائي بما يضمن أمن وسلامة المواطنين وراحتهم والحفاظ على جمالية ورونق المدينة.