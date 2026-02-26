سوق أهراس.. الحبس لـ 7 مشتبه بهم في مقتل أسامة بن غالية بتاورة

قدمت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية سوق أهراس، ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بالتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة تاورة، 9 مشتبه فيهم، من بينهم امرأتان، متورطون في قضية مقتل الشاب أسامة بن غالية بتاورة.

الشاب أسامة بن غالية الساكن بتاورة عثر على جثته صباح يوم 18 فيفري الجاري، بالقرب من مؤسسة الصحة الجوارية تاورة، عليها إصابات مختلفة حول أنحاء الجسم.

وفتحت عناصر الشرطة القضائية - على الفور- تحقيقا في القضية، وتم وضع مخطط محكم مع تفعيل عنصر الاستعلام، والبحث، ما أسفر عن تحديد هوية 9 مشتبه فيهم متورطون في هذه القضية.

وعليه، تم تحويل كل المتورطين إلى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديمهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة تاورة، مجلس قضاء سوق أهراس، عن جرم الاغتيال مع سبق الإصرار والترصد متبوع بجرم طمس آثار الجريمة. وجرم عدم التبليغ عن جناية مع العلم بوقوعها.

بهذا، أمر قاضي التحقيق لدى محكمة تاورة، مجلس قضاء سوق أهراس، بإيداع 7 مشتبه فيهم رهن الحبس المؤقت، وإخضاع الامرأتين المشتبه فيهما لالتزامات الرقابة القضائية.