سوق أهراس.. العثور على المفقود نصيب عبد الحليم بعد 14 عامًا من اختفائه

في حادثة أعادت الأمل وملأت القلوب بالفرح، تم العثور على الشاب نصيب عبد الحليم الذي كان مفقودًا منذ 14 عامًا، بعد جهود مكثفة واهتمام واسع من عائلته.

نصيب حليم، شاب جزائري اختفى في ظروف غامضة قبل 14 عامًا، تاركًا وراءه أسرته في حيرة وألم. وخلال هذه السنوات الطويلة، لم تفقد عائلته الأمل في العثور عليه، إذ استمرت في البحث عنه.

قبل أيام قليلة، بدأت الأخبار تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن رصد الشاب نصيب الحليم في ولاية سوق أهراس، تحديدًا في وسط المدينة.

قناة النهار كانت السباقة في تغطية هذا الحدث، ولعبت دورًا هامًا في نشر تفاصيل القضية وإشراك الجمهور.

بعد تكثيف البحث والتحري، تم العثور على نصيب الحليم مساء اليوم وهو بحالة صدمة.

ولم تُكشف بعد التفاصيل الكاملة عن ظروف عيشه ومكان اختفائه طوال هذه السنوات، إلا أن مصادرنا أكدت أن الشاب بحالة صدمة ولم يستطع الكلام إطلاقا.

عائلة نصيب لم تخفِ فرحتها العارمة بعودة ابنها، إذ عبّر والده عن شكره وامتنانه لكل من ساهم في العثور عليه. كما وجه رسالة شكر خاصة لقناة النهار على تغطيتها المميزة ودعمها المتواصل.

ولعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا محوريًا في تسليط الضوء على قضية نصيب، ما ساعد في جمع المعلومات وتوعية الناس بأهمية الإبلاغ عن أي مشاهدات.

كذلك، كان لوسائل التواصل الاجتماعي دور كبير في نشر صوره وتفاصيل اختفائه، ما ساهم بشكل مباشر في العثور عليه.

قصة نصيب حليم ليست مجرد خبر سعيد، بل هي درس في الأمل والصبر والتكاتف المجتمعي. إنها دعوة لتعزيز التعاون بين العائلات والمجتمع.