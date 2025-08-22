سوق أهراس .. حجز 4845 قرصًا مهلوسًا بالمعبر الحدودي الحدادة

تمكنت فرقة شرطة الحدود بـ BPFT الحدادة دائرة اختصاص المصلحة الجهوية لشرطة الحدود SRPF سوق أهراس من توقيف مشتبه فيه على متن مركبة، وبعد البحث الأولي تبيّن وجود أقراص مهلوسة داخل المركبة.

وذلك بناءً على معلومات وردت لمصالح شرطة الحدود بالحدادة بولاية سوق أهراس

بالتنسيق المحكم مع فرقة فحص المسافرين للجمارك بالحدادة، تم تفتيش السيارة تفتيشًا دقيقًا ليتم حجز 4845 قرصًا مهلوسًا منها 4665 كبسولة “بريغابالين 300 ملغ” و180 قرصًا من ليكزوميل 6 ملغ.

على الفور، تم توقيف المشتبه فيه وتحويله لفرقة البحث والتدخل BRI سوق أهراس التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سوق أهراس لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة المعمول بها، وتقديمه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس.

بهذا، أمر قاضي المثول الفوري بإيداع المشتبه فيه رهن الحبس المؤقت وتأجيل المحاكمة إلى تاريخ 28 أوت 2025.