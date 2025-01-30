سوق أهراس: فرقة BRI توقف مروّج المهلوسات وتحجز أزيد من 1660 قرصاً

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI بسوق أهراس من وضع حد لمروّج المؤثرات العقلية مع حجز أزيد من 1660 قرصاً.

قضية الحال جاءت بناءً على تحريات ميدانية قامت بها قوات الشرطة للفرقة ذاتها، لتباشر من خلالها عملية المراقبة والترصد لشخص مشتبه فيه ينشط في ترويج السموم في الوسط الشبابي.

بالتنسيق الدائم مع المصالح القضائية المختصة إقليميا، تم توقيف المشتبه فيه بمسكنه العائلي الذي كان يستغله في التخزين. مع ضبط كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 1669 كبسولة دواء مؤثر عقلي، من مختلف الأنواع والأحجام. بالإضافة إلى كمية من المخدرات (قنب هندي) وأسلحة بيضاء.

وباستكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية ، ليصدر في حقه أمر إيداع.