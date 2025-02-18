سوق أهراس.. قتيل وجريح في حادث انحراف دراجة نارية بـ المريس

شهد الطريق الرابط بين بلديتي سوق أهراس والمشروحة، وبالتحديد بالمنطقة المسماة “المريس”، حادث مرور مأساوي، إثر انحراف دراجة نارية، ما أسفر عن وفاة شاب وإصابة آخر.

وخلّف الحادث وفاة شاب يدعى “أحمد.ح” يبلغ من العمر 21 سنة، مقيم بعين سينور المشروحة. وإصابة شخص آخر حالته الصحية مستقرة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على جناح السرعة لنقلهما للمؤسسة العمومية الاستشفائية كعرار السبتي.

من جهتها، مصالح شرطة سوق أهراس، ممثلة في المناوبة المركزية، وكذا مناوبة الأمن الحضري الثامن، رافقت العملية على مستوى المؤسسة الاستشفائية.

في حين الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمشروحة، دائرة اختصاص الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بسوق أهراس. اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة المعمول بها.