«سوكارجي» يقتل زوجته بسكين تقشير البطاطا في «تلاغ» بسيدي بلعباس !

الضحية أم لطفلين وكانت على خلاف مع زوجها

اهتزت، أمس، مدينة تلاغ 50 كلم جنوب ولاية سيدي بلعباس، على وقع جريمة قتل شنعاء راحت ضحيتها أم لطفلين، بعد أن قام زوجها بطعنها بسكين وأرداها قتيلة في عين المكان بحي 186 مسكن، أين تم العثور عليها تسبح في بركة من الدماء.

الضحية المسماة «ح.خ» البالغة من العمر 26 سنة، كانت تعيش في خلاف عائلي مع زوجها حسب المصدر الذي أورد الخبر، مما جعله يترصدها ويقتلها.

تفاصيل القضية التي هزت المدينة وأرجاء الولاية، جاءت بعد معلومات تلقتها مصالح الشرطة بتلاغ عن تعرض سيدة إلى القتل بالحي المذكور، أين تم التنقل إلى عين المكان ونقل جثتها من قبل مصالح الحماية المدنية.

في وقت أوقفت المصالح الأمنية على جناح السرعة الزوج الجاني، الذي أقدم على فعلته وهو في حالة سكر، حيث كان يترصد بيت الزوجة التي كانت في خلاف معه واقتحم منزلها وقام بطعنها بسكين يستعمل في تقشير البطاطا، أين أرداها قتيلة.

وحسب مصدرنا، فإن التحقيقات لا تزال جارية من أجل معرفة أدق التفاصيل عن هذه الجريمة النكراء.