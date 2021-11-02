سوكان عميد لاعبي منتخب الأفلان في ذمة الله

إنتقل لرحمة الله، صبيحة اليوم الثلاثاء، عميد لاعبي منتخب جبهة التحرير الوطني، محمد سوكان.

وافت المنية أسطورة منتخب الأفالان، في منزله بالشراقة عن عمر ناهز التسعين عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وجاء رحيل سوكان، تزامنا والذكرى الـ67 لإندلاع ثورة التحرير التي شارك فيها، هو زملاؤه بطريقتهم الخاصة، من بوابة كرة القدم.

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