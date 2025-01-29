“سوكون الجزائر” للمركبات النفعية تحذّر 

حذّرت علامة “سوكون الجزائر” للمركبات النفعية، اليوم، زبائنها من صفحات وحسابات وهمية تستخدم اسم العلامة للنصب والاحتيال.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته عبر حسابها على فيسبوك: “نودّ أن ننوه إلى وجود كثير من الصفحات الوهمية تروج للبيع بالتقسيط، باستخدام اسم علامتنا التجارية بشكل غير قانوني”.

وأضاف بيان الشركة “نحرص على حماية متابعينا الكرام من أي عمليات احتيالية قد تسبب لهم ضررا ماديا أو معنويا”.

وتنصح الشركة زبائنها بعدم التعامل مع أي صفحات أو حسابات تقدم عروضا تبدو مشبوهة أوغير موثوقة. والتأكد دائما من “أن التعامل يتم عبر قنواتنا الرسمية المعتمدة”.

وفي الأخير هددت “سوكون الجزائر” بالمتابعة القضائية لكل من يستخدم اسم العلامة التجارية. أو أي صور أو فيديوهات من الصفحة بشكل غير قانوني. مضيفةً: “سنتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها وحقوق متابعينا”.