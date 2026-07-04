سوكو خامس صفقات “الكناري” الصيفية

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، مساء أمس الجمعة، عن تعاقدها رسميا مع المهاجم مصطفى جبريل سوكو، قادما من نادي أتليتيك بارادو.

ووقّع صاحب الـ 23 ربيعا، على عقد مع “الكناري” يستمر إلى صيف 2030، مثلما جاء في الموقع الرسمي للنادي.

وارتفع بذلك، عدد الوافدين الجدد على تشكيلة شبيبة القبائل، تحسبا للموسم الجديد 2026-2027. إلى 5 أسماء، بعدما كان الفريق قد ضم سابقا كل من باديس بوعمامة من نجم بن عكنون، ومصالة مرباح، قادما شباب قسنطينة.

إلى جانب عودة المدافع المحوري السابق للفئات الشبانية توفيق شريفي، بعد تجربة احترافية في الإفريقي التونسي، والثنائي عبد الله بودرامة وجريل سوكو، من أتليتيك بارادو.

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