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سولاري يمضي عقده مع الملكي لغاية 2021

الرياضة
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سولاري يمضي عقده مع الملكي لغاية 2021 سولاري
بقلم عبد النور حواز

أعلن سهرة اليوم الثلاثاء فريق ريال مدريد عن إمضاء المدرب سانتياغو سولاري لعقدا مع الملكي يمتد لغاية 30 جوان 2021.

ونشر الفريق الملكي تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” سهرة اليوم جاء فيها.

“سانتياغو سولاري مدربا رئيسيا لفريق ريال مدريد الإسباني  لغاية ال30 جوان 2021”.

وكانت إدارة الميرينغي قد رسمت أمس الإثنين سولاري على رأس الفريق بعد أن عينته في وقت سابق كمدرب مؤقت.


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