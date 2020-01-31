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سولشكاير يكشف تطورات صفقة سليماني مع اليونايتد

الرياضة
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سولشكاير يكشف تطورات صفقة سليماني مع اليونايتد
بقلم إسماعيل عشاش

كشف أولي غونار سولشكاير، مدرب مانشستر يونايتد، عن تطور الامور مع الدولي الجزائري إسلام سليماني، في الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي.

وأوضح أسطورة النرويج والشياطين الحمر، بأن إدارته تُسابق الزمن من أجل حسم الأمور مع “سوبر سليم”، قبل نهاية اليوم الجمعة.

وقال التقني في ندوة صُحفية :”سنواصل مُلاحقة صفقة سليماني الى غاية اللحظة الأخيرة من سوق التحويلات، ونأمل حسم الأمور معه”.

يُشار بأن إنتقال إبن عين البنيان، الى قلعة “أولد ترافورد”، تبقى مُعطلة بسبب المطالب المُبالغ فيها من طرف ليستر وموناكو.


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