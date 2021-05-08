سولكينغ: أداء جنيريك “مليونير millionnaire” كان شرفا وفخرا لي

كشف المغني العالمي سولكينغ حصريا لبرنامج زابينغ رمضان سهرة اليوم أن أدءه لجنيريك مسلسل مليونير كان شرفا فخرا له.

ومن خلال مكالمة عبر تقنية سكايب قال سولكينغ عندما عرض عليا أداء أغنية جينيريك مليونير اردت في الأول معرفة تفاضيل المسلسل.

وواصل عبد الرؤوف دراجي المعروف بـ سولكينغ اردت في الأول معرفة حول ماذا يدور المسلسل ومن يقوم بالمشاركة في ادواره.

وتابع سولكينغ بمجرد ما عرفت الممثلين ورايت أن العمل رائع جدا وافقت مباشرة على اداء أغنية الجنيريك.

وقال سولكينغ ان هذا العمل الذي قام به في جينيريك مليونير كان شرفا له وإعتبره فخرا كذلك.

وكان سولكينغ قد أغنية جنيريك مليونير millionnaire بأداء رائع مازاد في العمل الفني إبداعا وتميزا .