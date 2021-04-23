سولكينغ أضاف لمسحة سحرية في جينيريك مليونير.. وممكن يكون موسم ثاني

اثنى الممثل نبيل عسلي ونسيم حدوش بطلا مليونير الذي يبث على النهار على سولكينغ على أنه أضاف لمسحة سحرية في جينيريك المسلسل.

وخلال مكالمة عبر تقنية السكايب خص بها برنامج زابينغ قال بطلا مليونير ان مغني الراب وضع لمسة شبابية رائعة في اغنية الجينيريك.

وقال نسيم حدوش ان اغنية الجنيريك لاقت رواجا كبيرا خصوصا وانه قد أداها مغني عالمي مثل سولكينغ.

وتابع نبيل عسلي ونسيم حدوش أنه من الممكن ان يكون هناك موسم اخر من مسلسل مليونير الذي لاق إعجاب كبير من الجمهور الجزائري والتونسي.

وصنع مسلسل مليونير الحدث بدخوله التوندونس على اليوتوب بكل من الجزائر وتونس كما صنعت اعنية الجنيريك لـ سولكينع رواج عالمي للمسلسل.