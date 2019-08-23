سولكينغ: “أنا تحت الصدمة.. ولو علمت بالكارثة لأوقفت الحفل”

كشف المغني العالمي سولكينغ أنه لم يكن على علم بوفاة شباب خلال الحفلة التي احياها أمس الخميس في ملعب 20 أوت بالعاصمة.

وقال سولكينغ، في منشور له على حسابه الرسمي على أنستغرام : “إنها حادثة مؤلمة جدا، لا أنا ولا الفنانين الذين رافقوني كنا على علم بهذه الفاجعة المؤلمة”.

مضيفا: “لم نعلم بذلك لا قبل ولا أثناء الحفل وهو ما يفسر استمرارنا في أداء الأغاني”.

وأكد سولكينغ في المقابل أنه ما كان ليصعد على خشبة المسرح لأداء أغانية ومشاركة الجمهور لو علم بأنه هناك وفيات.

وفي المقابل كشف ذات المتحدث أن الوفيات حدثت قبل انطلاق الحفل في حدود الساعة 20:00 مساء، خارج الملعب بسبب التدافع في محاولة من جمهوره الدخول إلى الملعب.

وقدم صاحب أغنية “ليبارتي”، تعازيه الخالصة إلى عائلات الضحايا وأكد أنه تحت الصدمة جراء هذا الخبر المحزن.