سولكينغ: “اخترنا احياء الحفل في الجزائر يوم الخميس حتى لا نؤثر على الحراك”

في لقاء خص به جمهوره على حسابه الشخصي في الفايس بوك، أكد المغني العالمي “سولكينغ” أنه فضل عدم إحياء الحفل يوم الجمعة حتى لا يؤثر على الحراك.

كما رفض إحياء الحفل مساء يوم الثلاثاء لأن هذا اليوم كذالك يوم مظاهرات بالنسبة للطلبة ولا يريد أن يؤثر عليهم.

و عن سؤال يتعلق بإمكانية إحياء الحفل في الملعب الأولمبي 5 جويلية بدلا من ملعب 20 أوت، الذي يعتبر اصغر، رد صاحب أغنية “ليبيرتي”:حاولنا بكل الطرق الحصول على ملعب 5 جويلية لإحياء الحفلة يوم 22 أوت القادم، إلا آن كل محاولاتنا باءت بالفشل و فضلنا ملعب 20 أوت بالعاصمة على الأماكن الأخرى التي اقترحت علينا لانه الانسب..”.

مؤكدا أنه هو من يشرف بنفسه على كل صغيرة و كبيرة فيما يتعلق بالحفل و هذا بالتعاون مع الديوان الوطني لحقوق التأليف و الحقوق المجاورة .

و عن السعر،أكد صاحب الاسطوانة الذهبية انه حاول بقدر الإمكان أن يكون السعر رمزي، إلا أنه مجبر على دفع أموال للأشخاص الذين سيشاركون معه في الحفل و يعملون معه و حدد سعر دخول الحفل بـ1500 دج للشخص الواحد.قائلا:”مانيش جاي نسترزق في بلادي ..لكن عندي أشخاص يعملون معي و ستتعرفون عليهم في الحفل يجب ان ادفع لهم أجرتهم..”مؤكدا أن كل شخص سيحضر الحفل ،يتحصل على البومة الأخير كهدية.

و في الأخير أكد سولكينغ عن توفر الأمن قائلا انه تكون هناك مداخل للعائلات و النساء و مداخل خاصة بالشباب و لا مجال للتخوف من هذه الناحية.

و في الأخير نشر نقاط بيع التذاكر بداية من الأسبوع الأول من شهر أوت القادم