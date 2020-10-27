سولكينغ الأول في فرنسا بأغنية “MELEGIM”

احتل الفنان العالمي عبد الرؤوف الدراجي المعروف فنيا بـ”سولكينغ”، المرتبة الأولى في فرنسا بأغنية “ميليجيم” كأكثر أغنية استماعا.

وسجلت أغنية “ميليجيم” أكثر من 180 مليون مشاهدة منذ اطلاقها على موقع سولكينغ الرسمي على اليوتوب في فيفري 2020.

الأغنية سجلها سولكينغ في تركيا مع الفنان العالمي داجو، واستطاع بفضلها الحصول على المرتبة الأولى من حيث عدد المتابعة في التراب الفرنسي.

من جهة أخرى، دافع الفنان العالمي سولكينغ عبر صفحته الخاصة في الإنستغرام، عن الرسول محمد صلى الله عليه و سلم بعد الصور الكاريكاتورية التي تم نشرها في فرنسا و لاقت تأييد من الرئيس ايمانويل ماكرون.