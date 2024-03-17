تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الأخيرة، مقطع فيديو للنجم الجزائري سولكينغ، قال فيه أن الموسيقى حرام وأنه يتمنى إعتزال الفن.

وتحدث سولكينغ، في برنامج المقابلة الذي يقدمه أنس بوخش على موقع يوتيوب، عن العديد من الأمور حول حياته وقناعاته.

وفي جواب على سؤال حول رأي عائلته بدخوله عالم الموسيقى، خصوصا وأنه ينحدر من عائلة محافظة، قال سولكينغ: “الموسيقى حرام في ديننا.. وأنا كمسلم أحاول أن أتبع ما يقوله الله، وأحاول دائما تقديم فن نظيف”.

كما كشف سولكينغ، في ذات المقابلة، عن أمنيته في إعتزال الفن في يوم ما.

ومن بين الأسئلة المطروحة، تناول أنس موضوع الدموع. وأجاب سولكينغ بابتسامة: “أنا لا أبكي، أنا جزائري!”.

كما تحدث سولكيغ عن الفترة الصعبة التي قضاها عند سفره إلى فرنسا وظروفه الصعبة آنذاك، وكشف أنه لم يكن يملك حتى سقفا يأويه.

وأكد سولكينغ أن أصعب قرار اتخذه في حياته كان مغادرة الجزائر لتحقيق حلمه في فرنسا.

https://www.instagram.com/p/C4bG05spgxz/?hl=ar