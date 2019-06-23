سولكينغ: “بلدي هو كل ما أملك.. سامحوني إذا جرحتكم”

قام النجم الجزائري العالمي، عبد الرؤوف دراجي، والمعروف بـ”سولكينغ”، بحذف كل منشوراته على موقع التواصل الإجتماعي، “الأنستغرام”.

وجاء ذلك بعدما تعرض “سولكينغ” للعديد من الإنتقادات، من جمهوره بالجزائر، بعدما قام بالإعتذار من الشعب المغربي، لقيامه بحمل علم الصحراء الغربية، بحفله الأخير، في إسبانيا.

وهو ما أثار غضب متابعي الفنان الجزائريين، والذين اعتبروا أن اعتذار نجمهم من المغربيين، مبالغ فيه، خصوصا وأنه لم يعترف حسبهم، بالصحراء الغربية.

وكانت ردة فعل “سولكينغ”، أن قام بحذف كل منشوراته على موقع “الأستغرام”، وترك رسالة كتب فيها: “بلدي هو كل ما أملك، سامحوني إذا جرحتكم”.