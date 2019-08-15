سولكينغ: “سأطلق جمعية خيرية.. ووقت الاستقرار بالجزائر لم يحن بعد”

تحدث الفنان “سولكينغ” عن قضية عودته واستقراره بالجزائر، حيث قال إن الوقت لم يحن بعد للعودة النهائية إلى أرض الوطن.

وقال “سولكينغ” في ندوة صحفية عقدها أمس بعد انتهائه من حفل فني، أن أمامه الكثير من العمل قبل العودة النهائية للجزائر.

وأضاف “سولكينغ” أنه سيقوم بإطلاق جمعية خيرية يطلق عليها اسم “المغرب الكبير” تهتم بجميع الأعمال الإنسانية والخيرية.

أما عن أحلامه فقال إنه يحلم أن يكون منتجا يوما ما.

وعن جديده، قال سولكينغ أنه بصدد تحضير ألبوم سيطرحه في سبتمبر القادم كما أنه سيطرح أغنية جديدة مصورة بالفيديو كليب.

وأحيى نجم الراب العالمي ذو الأصول الجزائرية أمس الأربعاء حفلا ساهرا في إطار مهرجان جربة أوليس الدولي.

وحقق الحفل نجاحا جماهيريا كبيرا، حيث أدى سولكينغ باقة من أجمل أغانيه ليمتع بها محبيه على مدار ساعة كاملة.