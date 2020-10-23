سولكينغ في ثنائي مع الفرانكوجزائرية “ليندا” يتربع على عرش الترند المغاربي

أصدر الفنان العالمي سولكينغ، أغنية جديدة تحمل عنوان” Luna” في ديو يجمعه بالمغنية الفرانكوجزائرية ” ليندا “.

وقد تم تصوير فيديو كليب الأغنية الجديدة لسولكينغ مع ليندا، الأسبوع الماضي في أفخم شواطئ إمارة دبي .

وفي ظرف وجيز تخطت الأغنية في أقل من 24 ساعة حاجز ال1.5 مليون مشاهدة على اليوتوب و يتربع بذلك سولكينغ على عرش “ترند” في اليوتيوب في كل من الجزائر، تونس، المغرب.

للإشارة فإن ” ملك الثنائيات ” أصدر في الأونة الأخيرة أغاني عديدة التي جمعته مع Fianso وتحمل عنوان “Tichy”، و مغني الراب Sifax الذي دعاه في ألبومه الأول في أغنية “C’est pas la peine “.

وأغنية أخرى مع الفنان الإسباني Kendji Girac في اغنية Bebeto من ألبوم هذا الأخير Ma Vida” “وآخرها أغنية جمعته بالفنانة الفرنسية ” Louana ” التي لم تستغني عنه في ” Toute Ma Vie”.