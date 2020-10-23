سولكينغ في ثنائي مع الفرانكوجزائرية “ليندا” يتربع على عرش الترند المغاربي

فن وثقافة
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سولكينغ في ثنائي مع الفرانكوجزائرية “ليندا” يتربع على عرش الترند المغاربي
بقلم فريال حبيب

أصدر الفنان العالمي سولكينغ، أغنية جديدة  تحمل عنوان” Luna”  في ديو يجمعه بالمغنية الفرانكوجزائرية ” ليندا “.

وقد تم تصوير فيديو كليب الأغنية الجديدة لسولكينغ مع ليندا، الأسبوع الماضي في أفخم شواطئ إمارة دبي .
وفي ظرف وجيز تخطت الأغنية في أقل من 24 ساعة حاجز ال1.5 مليون مشاهدة على اليوتوب  و يتربع بذلك سولكينغ على عرش “ترند” في اليوتيوب في كل من الجزائر، تونس، المغرب.
للإشارة فإن ” ملك الثنائيات ” أصدر في الأونة الأخيرة  أغاني عديدة التي جمعته مع Fianso  وتحمل عنوان “Tichy”، و مغني الراب Sifax  الذي دعاه في  ألبومه الأول في أغنية “C’est pas la peine “.

وأغنية أخرى مع الفنان الإسباني Kendji Girac  في اغنية Bebeto من ألبوم هذا الأخير  Ma Vida” “وآخرها أغنية جمعته بالفنانة الفرنسية ” Louana ” التي لم تستغني عنه في ” Toute Ma Vie”.


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