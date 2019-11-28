سولكينغ في جولة فنية عبر القارات.. من كندا إلى الدوحة ودبي

يقوم النجم الجزائري العالمي عبد الرؤوف دراجي والمعروف بـ”سولكينغ”، بجولة فنية قادته لمختلف دول العالم في الأيام الأخيرة من 2019.

ويتواجد “سولكينغ” حاليا في كندا، أين يقيم سلسلة من الحفلات، ألهب فيها الأجواء كعادته، وسط حضور جماهيري كبير.

ومن المرتقب أن يتوجه النجم الجزائري في الأيام القادمة إلى دول الخليج العربي، وسيقيم حفلا فنيا في الدوحة بقطر يوم 5 ديسمبر القادم.

لينتقل صاحب رائعة “la liberté” إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، أين سيقيم حفلا فنيا ضخما بدبي يوم 11 ديسمبر القادم.

للتذكير، عرفت الأغاني الأخيرة التي طرحها النجم الجزائري “سولكينع” نجاحا عالميا، وحصدت مئات الملايين من المشاهدات على موقع “اليوتيوب”، على غرار “Dalida” والتي فاقت الـ200 مليون مشاهدة.