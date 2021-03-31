سولكينغ في حلقة غير عادية مع بلال العربي في “my guest”

سيكون النجم العالمي عبد الرؤوف دراجي المعروف بـ”سولكينغ” ضيفا غير عاديا في برنامج “the guest” الذي يقدمه الاعلامي بلال العربي.

وقال بلال في صفحته على الإنستغرام:” ضيفي هذا الأسبوع إبن الجزائر! النجم عبد الرؤوف المعروف ب “سولكينغ !..”

واضاف بلال:”و لأنه ضيف غير عادي حلقته كان لازم تكون تشبهه حنا في حنا …”

وأكد بلال:”مهما كبرنا وتغربنا ..الحاجات اللي تسعدنا ما تتغيرش! جلسة حنا في حنا مع ولد الجزائر Soolking كونوا في الموعد..”

ويعد برنامج الاعلامي الجزائري بلال العربي من أنجح البرامج المقدمة في التلفزيونات العربية لكونه في كل مرة يستضيف نجوم عالميين .

و قال بلال أن الفنان العالمي كشف على أسرار يتكلم فيها لاول مرة فترقوا البرنامج الذي يقدم على قناة روتانا سينما وميوزيك .