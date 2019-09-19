سولكينغ.. كنزة مرسلي وسهيلة بن لشهب يتنافسون على جائزة “AFRIMA”

يتنافس كل من النجم الجزائري “سولكينغ”، والفنانتين الجزائريتين كنزة مرسلي وسهيلة بن لشهب، على جائزة الموسيقى الإفريقية “AFRIMA” لهذا العام.

ويشارك في هذه المنافسة، نجوم عرب على غرار شيرين عبد الوهاب، وعمرو دياب، وتامر حسني، وسلمى رشيد.

ويمثل الجزائر، منذ نشأة هذه الجائزة، في كل طبعة، عدة أسماء فنية جزائرية.

وفاز كل من النجمين الجزائريين، الشاب خالد، وكادير الجابوني، بهذه الجائزة سابقا.

المنافسة ستكون شرسة هذه المرة، بين الأسماء المصرية والمغربية على مستوى القارة السمراء، للحصول على لقب أفضل فنان إفريقي لعام 2019.

وتعد جائزة “Afrima” للموسيقى الإفريقية، من أعرق وأهم الجوائز الموسيقية على مستوى القارة السمراء.

ويختار في هذه المسابقة، أفضل مطرب ومطربة، وأفضل أغنية و”دي جي” ، وأفضل عمل فني موسيقى، على مستوى إفريقيا.