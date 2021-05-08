سولكينغ: لا أعارض فكرة التمثيل وشرف لي العمل مع فنانين كبار مثل بيونة

إستضاف برنامج زابينغ رمضان المغني العالمي عبد الرؤوف دراجي المعروف بـ سولكينغ عبر تقنية السكايب اين تم التطرق لعدة امور.

وكشف المغني سولكينغ خلال البرنامج أن أدءه لأغنية جينيريك مسلسل مليونير millionnaireكان شرفا وفخرا له.

وواصل سولكينغ ان الفنانين الكبار المشاركين في مسلسل مليونير هم سبب قبولي لتأدية أغنية الجينيريك.

ولم يخفي المغني العالمي حنينه وإشتقياقه للقعدة على شاطيء البحر قبل الفطور والتراويح كما كان معتاد رفقة أصدقائه في الجزائر.

وبخصوص تجربة التمثيل رد سولكينغ أنه لا يعارض فكرة التمثيل مستقبلا وسيكون شرفا له العمل مع فنانين كبار مثل بيونة.

وإغتنم سولكينغ الفرصة خلال المكالمة ووجه الشكر الجزيل للجمهور قائلا: “جمهوري هم عائلتي الكبيرة وأشكر كثيرا على وقفتهم معي”.