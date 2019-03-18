سولكينغ يبهر العالم بأغنية “la liberté” ويحقق رقما قياسيا عالميا

يعود الرابر الجزائري، عبد الرؤوف دراجي، المعروف بـ” سولكينغ”، لتحطيم رقم قياسي جديد بأغنيته الأخيرة ” la liberté “.

حيث احتلت الأغنية المرتبة العاشرة ضمن قائمة “top worldwide”، للأغاني الأكثر استماعا، في العالم.

وأعلن المغني العالمي، عن هذا النجاح الباهر لأغنيته الجديدة، عبر صفحته الرسمية على موقع الأنستغرام، وقال ” liberté في المرتبة العاشرة في “top mondiale”، على “deezer”، شكرا للعالم”.

وحققت أغنية سولكينغ الجديدة، 10 ملايين مشاهدة، بعد أربعة أيام فقط من طرحها على موقع اليوتيوب، وهي تتصدر اليوتيوب بالجزائر.

وتتحدث الأغنية، عن الأوضاع الحالية التي تشهدها البلاد، وهذا ماجعلها تنتشر بسرعة منذ صدورها، وتحقق نجاحا كبيرا.

أغنية “la liberté”، لـ”سولكينغ”، جاءت بالتشارك مع مجموعة أولاد البهجة، وهي من إنتاج “Hyper Focal & Affranchis Music”.