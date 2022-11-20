قناة النهار سولكينغ يتحدث عن المنافس له بعد تتويجه بال Award’s بقلم قناة النهار نشر في 20 نوفمبر 2022 - 15:39 شارك غرِّد أرسل 57 0 سولكينغ يتحدث عن المنافس له بعد تتويجه بال Award’s إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/AE87g اقرأ أيضا أمي تعاملني كطفلة صغيرة.. ماهو الحل ؟ قناة النهار 08 نوفمبر "أنطونيو غوتيريش :" مسرور بتواجدي في الجزائر للمشاركة في القمة العربية قناة النهار 03 نوفمبر والي وهران يُمهل مقاول 6 أشهر لإنهاء مشروع المسبح شبه الأولمبي بالكرمة قناة النهار 08 نوفمبر عايدة مشري: هناك قانون يمنع الأطفال تحت 14 سنة من إستعمال مواقع التواصل الإجتماعي قناة النهار 10 نوفمبر تفكيك جماعة إجـ ـرامية مختصة في سرقة المنازل بالدرارية قناة النهار 11 نوفمبر القمة العربية.. الصحافة العربية تثمن جهود الجزائر لإنجاح الحدث العربي قناة النهار 30 أكتوبر خلال الـ 9 أشهر من السنة الجارية..وفـ.ـاة 67 شخص بغاز أحادي أكسيد الكربون قناة النهار 14 نوفمبر عبد اللطيف القنوع: نأمل أن تتوج القمة العربية بقرارات حقيقية تدعم الشعب الفلسطيني قناة النهار 30 أكتوبر صريح جدا: هذا هو المنتخب الذي سيشجعه الجزائريون في "المونديال" .. قناة النهار 12 نوفمبر أمير دولة قطر يحلّ بالجزائر قناة النهار 01 نوفمبر