سولكينغ يتربع على عرش موسيقى “الهيب هوب” عربياً

صنف الحساب الرسمي ليوتيوب الوطن العربي، النجم الجزائري العالمي “سولكينغ”، كأول وأنجح مغني لطابع “الهيب هوب” بالمنطقة العربية في 2019.

وجاء في الحساب الرسمي ليوتيوب الوطن العربي على تويتر: “يتربّع مغنّي الراب الجزائري سولكينغ على عرش موسيقى “الهيب هوب” في المنطقة اليوم”.

مضيفا: “وذلك بعد أن أطلق أغنيتين ساحقتي النجاح في 2019، هما أغنية Zemer وla liberté والتي أهداها لوطنه الأم.. من نجاح إلى نجاح في 2020”.

وعبر النجم الجزائري عن فخره بهذا الإنجار عبر صفحاته على مواقع التواصل وكتب: “2020 سيكون أكثر قوة ونجاحا إن شاء الله، شكرا لكم”.

وعرفت أغاني سولكينغ التي طرحها في 2019 نجاحا باهرا، على غرار أغنية “Zemer” مع النجمة العالمية “دوروتا دورا”، والتي حصلت على أكثر من 344 مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب.

بالإضافة إلى أغنية “la liberté”، والتي أهداها سولكينغ للحراك الشعبي بالجزائر، وحصلت هي الأخرى على أكثر من 177 مليون مشاهدة.

يتربّع مغنّي الراب الجزائري @Soolking على عرش موسيقى "الهيب هوب" في المنطقة اليوم، بعد أن أطلق أغنيتين ساحقتين النجاح في 2019، هما أغنية Zemer وأغنية Liberte التي أهداها لوطنه الأم.. من نجاح إلى نجاح في 2020🎊! https://t.co/NIS03Yu4Fv pic.twitter.com/Feyt8bvh0K — YouTube Arabia (@YouTubeArabia) December 6, 2019