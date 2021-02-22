سولكينغ يتعرض لحادث بدراجة نارية ويضع الجبس

تعرض الفنان العالمي عبد رؤوف دراجي المعروف فنيا بـ سولكينع ، لحادث سير بدراجته النارية خلال جولة سياحية في الصحراء بدبي.

ونشر سولكينغ على ستوري صفحته على الإنستغرام، فيديو يظهر فيها الدراجة النارية وأظهر الإصابة التي تعرض لها على مستوى اليد.

وقال سولكينغ: “الحمد الله الحادث كان بسيطا الخوف كان أكثر من الألم”.

وأضاف:”نقلت إلى المستشفى لأنني تعرضت لكسر على مستوى اليد وبعض الخدوش على مستوى الرجل والأطباء أكدوا لي انه لا يوجد شيء خطير”.

وبالمناسبة، قال سولكينغ:”اشكر كم من اتصل بي للسؤال عني أتأسف لعدم قدرتي على الرد وسأستأنف نشاطي الفني مباشرة بعد نزع الجبس..سلام”.