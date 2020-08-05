سولكينغ يتوج بثاني أسطوانة ماسية

فن وثقافة
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سولكينغ يتوج بثاني أسطوانة ماسية
بقلم فريال.ح

تحصل الفنان العالمي الجزائري عبد الرؤوف دراجي المعروف بسولكينغ  اليوم الأربعاء، على الأسطوانة الماسية بأغنيته  Meleğim.

 

الأغنية في ثنائي مع  Dadju، وبعد 6 أشهر فقط من طرحها  حققت  أزيد من 50 مليون تحميل عبر مختلف تطبيقات  تحميل الأغاني عبر خاصية الستريمينغ وأزيد من 156 مليون مشاهدة عبر موقعه الرسمي على اليوتيوب.

 وتعتبر  بذلك ثاني أسطوانة ماسية في مسيرته الفنية بعد أغنية Guérilla  التي توج بها مؤخرا.

سولكينغ لا زال يواصل  نجاحاته بتتويج ألبومه الأخير Vintage  بالأسطوانة الذهبية الذي يعد ثاني ألبوم له  الصادر  في شهر مارس الماضي.

وبهذه المناسبة فاجأ الفنان جمهوره عبر موقع الأنستغرام بمقطع من أغنية Rock star 2  التي تعد تكملة لأغنيته Rock star  في جزئها الأول كأغنية هدية في ألبومه الأخير .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=865328

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