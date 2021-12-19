سولكينغ يحتفل بكأس العرب ويصنع أجواءً جنونية بشوارع اسطاوالي

صنع النجم الجزائري العالمي عبد الرؤوف دراجي والمعروف بـ سولكينغ ، أجواء خيالية بالعاصمة، بعد فوز الخضر بالكأس العربية.

وخرج النجم الجزائري والذي يتواجد حاليا بالجزائر، إلى الشوارع للإحتفال بالخضر مع المناصرين، أين صنع أجواء مميزة بمسقط رأسه.

وعرفت شوارع العاصمة وغيرها من ولايات الوطن، أمسية السبت، أجواءً جنونية صنعها مناصرو الخضر، والذين خروجوا للاحتفال بهذا الإنجاز التاريخي لأشبال بوقرة.

وتمكن المنتخب المحلي لكرة القدم، من افتكاك الكأس العربية، في النهائي الذي جمعهم مع منتخب تونس، بملعب البيت في قطر.

هذا ومن المنتظر أن يصل أبطال العرب، إلى مطار “هواري بومدين” بالعاصمة، في حدود الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد.

كما سيحظى لاعبو المنتخب الوطني باستقبال رسمي، قبل أن يقومو بجولة في حافلة مكشوفة، لمقاسمة الشعب الجزائري فرحتهم بهذا التتويج.

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كادير الجابوني يغني قسما في نهائي كأس العرب ويشعل الملعب

أدى نجم الأغنية الرايوية بالجزائر، عبد القادر هيباوي والمعروف بـ”كادير الجابوني”، النشيد الوطني الجزائري، بملعب “البيت” بقطر، في نهائي كأس العرب بين الجزائر وتونس.

وبالمقابل، أدى النجم التونسي، صابر الرباعي، النشيد التونسي.

وتفاعلت الجماهير الحاضرة بالملعب مع النشيدين الوطنيين، للبلدين الشقيقين اللذان وصلا إلى نهائي العرب بكل جدارة واستحقاق.

نجوم الجزائر في قطر لدعم الخضر في نهائي كأس العرب